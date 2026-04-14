Visites à la lampe de poche, Musée des Beaux-Arts de Cambrai, Cambrai

Visites à la lampe de poche Samedi 23 mai, 22h00 Musée des Beaux-Arts de Cambrai Nord

Réservation au 03 27 82 27 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Pour cette soirée exceptionnelle, les spots s’éteignent dans le musée… Place aux lampes de poche pour redécouvrir les collections sous une autre lumière…

Départs toutes les 30 minutes : à 22h, 22h30, 23h et 23h30

Musée des Beaux-Arts de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts Dans le département Archéologie sont évoquées la Préhistoire, l’Antiquité classique (Etrurie, Grèce) et l’époque gallo-romaine dans le Nord de la France. L’époque mérovingienne est représentée essentiellement par des objets provenant de sites des environs de Cambrai. Ce département se termine par une section d’ostéo-archéologie. Le département consacré au Patrimoine de Cambrai permet de découvrir les vestiges d’un patrimoine remarquable, témoin du rayonnement culturel de la cité du XIIe au XVIIIe siècles. Un grand tableau de Van der Meulen évoque un moment capital pour la ville : la prise de Cambrai par Louis XIV, en 1677. Un spectaculaire char de procession de Maubeuge, pièce unique dans les collections françaises. Dans la section beaux-arts, la thématique élargie du corps, celui du modèle, de l’artiste comme celui du spectateur, accompagne la découverte des œuvres et des espaces, du XVIIe siècle au XXe siècles.

Pour cette soirée exceptionnelle, les spots s’éteignent dans le musée… Place aux lampes de poche pour redécouvrir les collections sous une autre lumière…

© Musée de Cambrai