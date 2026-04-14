Museum stories – Saison 1, Musée des Beaux-Arts de Cambrai, Cambrai

Museum stories – Saison 1 Samedi 23 mai, 16h00, 17h00 Musée des Beaux-Arts de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Le musée de Cambrai lance sa série !

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2026, les élèves de Seconde « Vivre Ensemble » du lycée Paul Duez de Cambrai vous proposent une création originale qui transformera le parcours muséal en série télévisée vivante.

Par groupe, ils réinventent les œuvres à travers des scènes jouées en plusieurs langues. Entre fiction et Histoire, humour et émotion, chaque épisode explore une nouvelle thématique et invitera le public à un voyage à travers le temps et les cultures.

Ici, pas besoin d’abonnement : il suffit de pousser la porte du musée !

Musée des Beaux-Arts de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts Dans le département Archéologie sont évoquées la Préhistoire, l’Antiquité classique (Etrurie, Grèce) et l’époque gallo-romaine dans le Nord de la France. L’époque mérovingienne est représentée essentiellement par des objets provenant de sites des environs de Cambrai. Ce département se termine par une section d’ostéo-archéologie. Le département consacré au Patrimoine de Cambrai permet de découvrir les vestiges d’un patrimoine remarquable, témoin du rayonnement culturel de la cité du XIIe au XVIIIe siècles. Un grand tableau de Van der Meulen évoque un moment capital pour la ville : la prise de Cambrai par Louis XIV, en 1677. Un spectaculaire char de procession de Maubeuge, pièce unique dans les collections françaises. Dans la section beaux-arts, la thématique élargie du corps, celui du modèle, de l’artiste comme celui du spectateur, accompagne la découverte des œuvres et des espaces, du XVIIe siècle au XXe siècles.

Le musée de Cambrai lance sa série !

© Musée de Cambrai