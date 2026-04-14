Museum stories – Saison 1, Musée de Cambrai, Cambrai

Museum stories – Saison 1 Samedi 23 mai, 17h00 Musée de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2026, les élèves de Seconde « Vivre Ensemble » du lycée Paul Duez de Cambrai proposent une création originale qui transforme le parcours muséal en expérience scénique.

Répartis en groupes, les élèves s’approprient les œuvres des collections et en proposent une interprétation théâtralisée, conçue comme une série d’épisodes successifs. Chaque séquence, jouée en plusieurs langues, s’appuie sur une thématique spécifique et articule recherche historique, écriture fictionnelle et mise en scène.

Ce projet collectif met en lumière la pluralité des regards portés sur les œuvres et valorise la diversité culturelle et linguistique au sein d’un même espace de transmission. Le musée devient ainsi un lieu d’expérimentation, de dialogue et de création partagée.

Le public est invité à suivre ce parcours scénarisé, pensé comme une saison inédite dont les salles constituent les différents épisodes.

Musée de Cambrai 15 rue de l’Epée 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 0327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/les-structures-culturelles/musee-de-cambrai Implanté dans l’Hôtel de Francqueville construit en 1719-1720 et rénové en 1994 par le biais d’une architecture contemporaine, le Musée de Cambrai vous invite à un voyage à travers le temps et l’art. Ses collections, s’étendant de la Préhistoire au XXIᵉ siècle, permettent de de découvrir l’histoire de Cambrai mais aussi l’évolution des arts au fil des siècles.

Le Musée de Cambrai est composé de quatre départements : Archéologie, Patrimoine de Cambrai, Beaux-Arts et Abstraction géométrique. Les collections se déploient sur quatre niveaux dans un parcours permanent privilégiant la chronologie.

La classe, l’œuvre !

Musée de Cambrai