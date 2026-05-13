Flûtes, alors !, Musée de Cambrai, Cambrai

Flûtes, alors ! Samedi 23 mai, 16h30 Musée de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Laissez-vous porter par une parenthèse musicale proposée par le Conservatoire de Cambrai. Sous la direction d’Agnès Goncalves, les élèves feront résonner les sonorités délicates de la flûte dans la cour du musée, accompagnés au piano par Olga Pavlyuk.

Musée de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Porte de Paris Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts Dans le département Archéologie sont évoquées la Préhistoire, l’Antiquité classique (Étrurie, Grèce) et l’époque gallo-romaine dans le Nord de la France. L’époque mérovingienne est représentée essentiellement par des objets provenant de sites des environs de Cambrai. Ce département se termine par une section d’ostéo-archéologie. Le département consacré au Patrimoine de Cambrai permet de découvrir les vestiges d’un patrimoine remarquable, témoin du rayonnement culturel de la cité du XIIe au XVIIIe siècles. Un grand tableau de Van der Meulen évoque un moment capital pour la ville : la prise de Cambrai par Louis XIV, en 1677. Un spectaculaire char de procession de Maubeuge, pièce unique dans les collections françaises. Dans la section beaux-arts, la thématique élargie du corps, celui du modèle, de l’artiste comme celui du spectateur, accompagne la découverte des œuvres et des espaces, du XVIIe siècle au XXe siècles.

Laissez-vous porter par une parenthèse musicale proposée par le Conservatoire de Cambrai. Sous la direction d’Agnès Goncalves, les élèves feront résonner les sonorités délicates de la flûte dans la…

© La table du musicien, Delaporte