« Les séparables de Fabrice MELQUIOT », Le Conservatoire, Cambrai

« Les séparables de Fabrice MELQUIOT » Vendredi 29 mai, 18h00 Le Conservatoire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

à 18H00

‍ ‍ Avec les quatrièmes C.H.A.T du Collège Badinter

‍ Professeur : Fanny BAYARD

Romain et Sabah, deux enfants de neuf ans qui vivent dans le même lotissement, se

sont construit des mondes imaginaires pour échapper au réel.

Échapper par les rêves aux peurs et aux suspicions de leurs parents, à l’égard de

l’autre et de ses différences.

Eux s’aiment, un point c’est tout, et voudraient à jamais rester ensemble. Mais leurs

parents en ont décidé autrement.

Le Conservatoire 31 Boulevard de la Liberté, Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Vendredi 29 Mai 2026