Marseille 14e Arrondissement

Murmures

Jeudi 26 novembre 2026 à partir de 14h30.

Vendredi 27 novembre 2026 à partir de 14h30 et à partir de 19h30.

Les séances de 14h30 sont réservées aux scolaires. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-26 2026-11-27

À travers la danse, la chorégraphe transpose les sources d’émerveillement, d’inquiétude et d’apaisement de la forêt. Au cours de cette balade musicale et sensorielle, c’est aux Murmures des arbres qu’il faudra tendre l’oreille.Enfants

Le temps d’une partition dansée, Nathalie Pernette offre à voir une forêt magique emplie de rêves et de fééries. C’est là que prend vie un petit monde fantastique végétal et animal auquel les deux interprètes nous relient avec leurs danses et leurs échanges. La forêt est aussi audible, elle fait entendre ses bruits ceux qui inquiètent, intriguent, craquent, amusent, bercent et les voix de ses habitants, du plus minuscule au plus grand. Enfin, la forêt est cette grande séductrice pleine de charme, qui sait déployer sa belle palette de costumes chamarrés. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Through dance, the choreographer captures the sources of wonder, unease, and tranquility found in nature. During this musical and sensory journey, it is the Murmurs of the Trees that you will want to listen for.

L’événement Murmures Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille