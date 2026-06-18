MUSE THE WOW! SIGNAL EUROPA TOUR 2026 Pérols

Pérols

MUSE THE WOW! SIGNAL EUROPA TOUR 2026

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-03

MUSE annonce son grand retour sur scène avec une nouvelle tournée européenne événement The Wow! Signal Europa Tour 2026. Le groupe britannique se produira à la Sud de France Arena de Montpellier pour deux concerts exceptionnels les jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2026.

MUSE en concert à Montpellier — The Wow! Signal Europa Tour 2026 à la Sud de France Arena

MUSE annonce son grand retour sur scène avec une nouvelle tournée européenne événement The Wow! Signal Europa Tour 2026. Le groupe britannique se produira à la Sud de France Arena de Montpellier pour deux concerts exceptionnels les jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2026.

Parmi seulement deux villes françaises annoncées sur cette tournée européenne, Montpellier accueillera ainsi l’un des plus grands groupes rock internationaux de ces dernières décennies.

Composé de Matt Bellamy, Dominic Howard et Chris Wolstenholme, MUSE s’est imposé comme une référence mondiale du rock alternatif et des performances live spectaculaires. Récompensé par de nombreux prix internationaux, le groupe est reconnu pour ses concerts puissants, ses scénographies immersives et son univers visuel unique.

Cette nouvelle tournée accompagne la sortie de leur dixième album studio, The Wow! Signal, attendu le 26 juin 2026. Inspiré par le célèbre signal radio détecté en 1977 dans la constellation du Sagittaire, cet album explore des thématiques mêlant mystère cosmique, technologie et quête de sens. Les premiers titres dévoilés annoncent déjà une nouvelle production ambitieuse et immersive.

Avec deux soirées programmées à la Sud de France Arena, les fans français auront l’opportunité de vivre un événement exceptionnel dans l’une des plus grandes salles de spectacles du sud de la France. Les concerts de MUSE sont réputés pour leur intensité, leur puissance sonore et leur mise en scène spectaculaire, offrant au public une expérience live incontournable.

Jeudi 3 décembre 2026

Vendredi 4 décembre 2026

Prévente Salle jeudi 18 juin 2026 à 10h00

Mise en vente générale vendredi 19 juin 2026 à 10h00 .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 67 17 67 17

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English :

MUSE announces its grand return to the stage with a major new European tour: The Wow! Signal Europa Tour 2026. The British band will perform at the Sud de France Arena in Montpellier for two special concerts on Thursday, December 3, and Friday, December 4, 2026.

L’événement MUSE THE WOW! SIGNAL EUROPA TOUR 2026 Pérols a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER