Musée Braud Matériel de Récolte Journées Européennes du Patrimoine Musée Braud Vallons-de-l’Erdre

Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Musée Braud Matériel de Récolte Journées Européennes du Patrimoine

Musée Braud 35 bis Rue d’Ancenis Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Pour cet évènement plusieurs animations sont prévues:

– Parcours en mini bus toute la journée, durée ¾ d’heure

– Expo photo des débuts du musée jusqu’à aujourd’hui

– Démonstrations de machines vendangeuses .

Musée Braud 35 bis Rue d’Ancenis Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 35 90 20 40 musee.l.aventure.braud@gmail.com

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Musée Braud Matériel de Récolte Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis