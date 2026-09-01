Visite guidée des extérieurs, du Parc et de la Chapelle au Château de Bourmont Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre
samedi 19 septembre 2026 · Vallons-de-l'Erdre
Informations pratiques
Vallons-de-l’Erdre
Visite guidée des extérieurs, du Parc et de la Chapelle au Château de Bourmont Journées Européennes du Patrimoine
Château de Bourmont Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !
Pour Les journées du patrimoine 2026, venez visiter les extérieurs, du parc et de la chapelle au Château de Bourmont à Freigné.
Samedi 19 septembre
Visites guidées et animées à 15h et 16h30
Dimanche 20 septembre
Visites guidées et animées à 11h, 15h, et 16h30
Entrée Libre .
Château de Bourmont Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 47 23 64
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English :
On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!
L’événement Visite guidée des extérieurs, du Parc et de la Chapelle au Château de Bourmont Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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