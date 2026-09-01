Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Visite guidée des extérieurs, du Parc et de la Chapelle au Château de Bourmont Journées Européennes du Patrimoine

Château de Bourmont Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Pour Les journées du patrimoine 2026, venez visiter les extérieurs, du parc et de la chapelle au Château de Bourmont à Freigné.

Samedi 19 septembre

Visites guidées et animées à 15h et 16h30

Dimanche 20 septembre

Visites guidées et animées à 11h, 15h, et 16h30

Entrée Libre .

Château de Bourmont Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 47 23 64

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English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Visite guidée des extérieurs, du Parc et de la Chapelle au Château de Bourmont Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis