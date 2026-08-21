Musée de cire, la vie de Jean-Marie Vianney, dit le Curé d’Ars, Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars, Ars-sur-Formans

Informations pratiques

Musée de cire, la vie de Jean-Marie Vianney, dit le Curé d’Ars 19 et 20 septembre Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Revivez les moments forts de la vie du Curé d’Ars à travers les événements de son siècle et un cheminement de 16 scènes et 35 personnages de cires signés Grévin.

Musée de cire, La vie du Saint Curé d’Ars 625 Rue Jean Marie Vianney, 01480 Ars-sur-Formans, France Ars-sur-Formans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474081076 http://www.musee-ars.org

Revivez les moments forts de la vie du Curé d’Ars à travers les événements de son siècle et un cheminement de 16 scènes et 35 personnages de cires signés Grévin.

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