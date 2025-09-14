Musée de la Cavalerie, Musée de la Cavalerie, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Cavalerie · Saumur
Informations pratiques
Musée de la Cavalerie 19 et 20 septembre Musée de la Cavalerie Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez vivre une chevauchée à travers le temps en découvrant l’histoire de la Cavalerie française.
Ateliers et animations proposés par des groupes de reconstitution historique en accès libre dans les parcours et aux abords du musée.
Certains sont proposés par des femmes issues des groupes de reconstitution historique présentant la vie des femmes en période de conflit.
Tarifs réduits : 5€ adulte, 3€ enfant de 7- 16 ans
Musée de la Cavalerie Place Charles de Foucauld, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire
Venez vivre une chevauchée à travers le temps en découvrant l’histoire de la Cavalerie française.
© Musée de la Cavalerie
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