Musée des Blindés, Musée des Blindés, Saumur

Informations pratiques

Musée des Blindés 19 et 20 septembre Musée des Blindés Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce musée présente l’histoire et l’évolution des blindés de la Première Guerre mondiale à nos jours.

Ateliers et animations proposés par des groupes de reconstitution historique en accès libre dans les parcours et aux abords du musée.

Certains sont proposés par des femmes issues des groupes de reconstitution historique présentant la vie des femmes en période de conflit.

Tarifs réduits : 5€ adulte, 3€ enfant de 7- 16 ans.

Musée des Blindés 1043 route de Fontevraud, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Ce musée présente l’histoire et l’évolution des blindés de la Première Guerre mondiale à nos jours.

© Musée des Blindés