Musée des Sapeurs Pompiers – Atelier enfants (8 à 14 ans) Musée des Sapeurs Pompiers Nantes
Musée des Sapeurs Pompiers – Atelier enfants (8 à 14 ans) Musée des Sapeurs Pompiers Nantes mardi 14 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 14:00 – 16:00
Gratuit : non 7 € enfant / 3 € adulte accompagnant. • 7 € par enfant incluant la maquette.• 3 € pour l’adulte accompagnateur.• Chaque enfant doit être accompagné par un membre de sa famille.• Les enfants repartiront avec leur maquette en bois, prête à peindre.?? Places limitées – participation uniquement sur réservation :atelier de 14h : https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-musee-des-sapeurs-pompiers-de-loire-atlantique/evenements/viens-realiser-ta-maquette-en-bois-14h-16h atelier de 16h : https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-musee-des-sapeurs-pompiers-de-loire-atlantique/evenements/viens-realiser-ta-maquette-en-bois-16h-18h-2 Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 14
Nous invitons les jeunes de 8 à 14 ans à venir participer à l’atelier :?? « Atelier maquette camion échelle »???? mardi 14 avril 2026 ???? Deux créneaux au choix :• 14h• 16h ???? Les enfants pourront assembler une maquette en Balsa d’un camion échelle.???? L’atelier sera suivi d’une visite du musée et du centre de secours de Gouzé. À l’occasion de cet atelier, les bénévoles du musée te conseilleront dans le montage de la maquette et t’expliqueront le rôle du camion échelle
Musée des Sapeurs Pompiers Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
09 52 94 00 71 http://www.musee-sapeurs-pompiers-44.org/ contact@museepompiers44.org https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-musee-des-sapeurs-pompiers-de-loire-atlantique/evenements/viens-realiser-ta-maquette-en-bois-14h-16h
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