Musée des Traditions Populaire, Centre culturel Marius Hudry, Moutiers
Musée des Traditions Populaire, Centre culturel Marius Hudry, Moutiers samedi 19 septembre 2026.
Musée des Traditions Populaire 19 et 20 septembre Centre culturel Marius Hudry Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
En 1996, Jean-Paul Bergeri et Serge Kowal créent le Musée des Traditions Populaires avec une ambition : raconter la Tarentaise à travers les objets du quotidien. Aujourd’hui encore, le musée s’attache à préserver et transmettre cette histoire singulière aux jeunes générations, faisant ainsi le pont entre le passé et l’avenir.
Centre culturel Marius Hudry Place Saint-Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Moutiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 24 04 23 http://www.ot-moutiers2.com
En 1996, Jean-Paul Bergeri et Serge Kowal créent le Musée des Traditions Populaires avec une ambition : raconter la Tarentaise à travers les objets du quotidien. Aujourd’hui encore, le musée à et aux…
©Centre culturel Marius Hudry