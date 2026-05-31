Visite guidée de la ville de Moûtiers, Centre culturel Marius Hudry, Moutiers

Visite guidée de la ville de Moûtiers Samedi 19 septembre, 10h00 Centre culturel Marius Hudry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Capitale historique de la Tarentaise, Moûtiers fut longtemps le siège d’une influence politique et religieuse majeure, tant sous le duché de Savoie qu’après son annexion à la France. Trois édifices emblématiques témoignent aujourd’hui encore de ce prestigieux passé : l’ancien tribunal, l’Hôtel de Ville et l’ensemble cathédral. L’ancien évêché, désormais Centre Culturel Marius Hudry abrite à son rez-de-chaussée le Musée des Traditions Populaires.

Nous vous proposons par cette visite de découvrir le patrimoine historique de la ville mais aussi comment elle le valorise grâce au Street-Art.

Centre culturel Marius Hudry Place Saint-Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Moutiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 24 04 23 http://www.ot-moutiers2.com

Capitale historique de la Tarentaise, Moûtiers fut longtemps le siège d’une influence politique et religieuse majeure, tant sous le duché de Savoie qu’après son annexion à la France. Trois édifices :…

©Coeur de Tarentaise