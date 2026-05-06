Moutiers

Rallye ludique

34 rue de metz Moutiers Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Rally ludique organisé par Animons Moutiers

Plusieurs parcours énigmes et jeux

Repas tiré du sacTout public

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34 rue de metz Moutiers 54660 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 28 20 19 08

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English :

Fun rally organized by Animons Moutiers

Several puzzles and games

Packed lunch

L’événement Rallye ludique Moutiers a été mis à jour le 2026-05-06 par MILTOL