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Rallye ludique Moutiers

Rallye ludique Moutiers

Rallye ludique Moutiers dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 34 rue de metz

Ville : 54660 Moutiers

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Moutiers

Rallye ludique

34 rue de metz Moutiers Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Rally ludique organisé par Animons Moutiers
Plusieurs parcours énigmes et jeux
Repas tiré du sacTout public
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34 rue de metz Moutiers 54660 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 28 20 19 08 

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English :

Fun rally organized by Animons Moutiers
Several puzzles and games
Packed lunch

L’événement Rallye ludique Moutiers a été mis à jour le 2026-05-06 par MILTOL