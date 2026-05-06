Rallye ludique Moutiers
Rallye ludique Moutiers dimanche 7 juin 2026.
Moutiers
Rallye ludique
34 rue de metz Moutiers Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Rally ludique organisé par Animons Moutiers
Plusieurs parcours énigmes et jeux
Repas tiré du sacTout public
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34 rue de metz Moutiers 54660 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 28 20 19 08
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English :
Fun rally organized by Animons Moutiers
Several puzzles and games
Packed lunch
L’événement Rallye ludique Moutiers a été mis à jour le 2026-05-06 par MILTOL