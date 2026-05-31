Venez découvrir le secteur de l’industrie, un secteur qui forme et qui recrute !, Moûtiers – DT SAVOIE, Moûtiers

Venez découvrir le secteur de l’industrie, un secteur qui forme et qui recrute ! Mardi 30 juin, 09h00 Moûtiers – DT SAVOIE Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T09:00:00+02:00 – 2026-06-30T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T09:00:00+02:00 – 2026-06-30T11:00:00+02:00

Venez découvrir le secteur de l’industrie, informations sur les entreprises savoyardes, les métiers et les possibilités de formation. Avec 200 000 recrutements prévus par an, la métallurgie recherche des profils à tous niveaux de qualification, dans des métiers variés, utiles et bien rémunérés.

Une conseillère de l’UIMM sera là pour vous présenter le secteur d’activité, les principaux métiers et les formations. Venez avec votre CV, nous échangerons autour de votre profil, de vos compétences et

Moûtiers – DT SAVOIE 73600 Moûtiers Moûtiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/659433 »}]

Venez découvrir le secteur de l’industrie, informations sur les entreprises savoyardes, les métiers et les possibilités de formation. #TousMobilisés L alternance