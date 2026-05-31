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Venez découvrir le secteur de l’industrie, un secteur qui forme et qui recrute !, Moûtiers – DT SAVOIE, Moûtiers

Venez découvrir le secteur de l’industrie, un secteur qui forme et qui recrute !, Moûtiers – DT SAVOIE, Moûtiers

Venez découvrir le secteur de l’industrie, un secteur qui forme et qui recrute !, Moûtiers – DT SAVOIE, Moûtiers mardi 30 juin 2026.

Lieu : Moûtiers - DT SAVOIE

Adresse : 73600 Moûtiers

Ville : 73600 Moûtiers

Département : Savoie

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Venez découvrir le secteur de l’industrie, un secteur qui forme et qui recrute ! Mardi 30 juin, 09h00 Moûtiers – DT SAVOIE Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T09:00:00+02:00 – 2026-06-30T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T09:00:00+02:00 – 2026-06-30T11:00:00+02:00

Venez découvrir le secteur de l’industrie, informations sur les entreprises savoyardes, les métiers et les possibilités de formation. Avec 200 000 recrutements prévus par an, la métallurgie recherche des profils à tous niveaux de qualification, dans des métiers variés, utiles et bien rémunérés.

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Moûtiers – DT SAVOIE 73600 Moûtiers Moûtiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/659433 »}]
Venez découvrir le secteur de l’industrie, informations sur les entreprises savoyardes, les métiers et les possibilités de formation. #TousMobilisés L alternance

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