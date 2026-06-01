Soirée guinguette à Moutiers Moutiers
Soirée guinguette à Moutiers Moutiers samedi 27 juin 2026.
Moutiers
Soirée guinguette à Moutiers
Moutiers Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez profiter d’une soirée festive et conviviale au rythme de la guinguette !
DJ Sam sera aux platines pour vous faire danser avec un mix entraînant, dans une ambiance chaleureuse et détendue. Entre musique, bonne humeur et esprit guinguette, tout est réuni pour passer un excellent moment !
Tout public entrée gratuite
Cochon grillé sur réservation au 06 99 85 20 74 ou au 06 79 98 20 76 (15€ à emporter, 21€ sur place)
Moutiers, à côté de la salle des sports .
Moutiers 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 99 85 20 74
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English :
L’événement Soirée guinguette à Moutiers Moutiers a été mis à jour le 2026-06-05 par OT VITRE
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