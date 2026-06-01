Moutiers

Soirée guinguette à Moutiers

Moutiers Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez profiter d’une soirée festive et conviviale au rythme de la guinguette !

DJ Sam sera aux platines pour vous faire danser avec un mix entraînant, dans une ambiance chaleureuse et détendue. Entre musique, bonne humeur et esprit guinguette, tout est réuni pour passer un excellent moment !

Tout public entrée gratuite

Cochon grillé sur réservation au 06 99 85 20 74 ou au 06 79 98 20 76 (15€ à emporter, 21€ sur place)

Moutiers, à côté de la salle des sports .

Moutiers 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 99 85 20 74

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English :

L’événement Soirée guinguette à Moutiers Moutiers a été mis à jour le 2026-06-05 par OT VITRE