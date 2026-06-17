Vide grenier rue d’angleterre Moutiers
Vide grenier rue d’angleterre Moutiers dimanche 26 juillet 2026.
Moutiers
Vide grenier
rue d’angleterre Parc du Rallye Moutiers Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide grenier organisé par la commune de Moutiers
Réservation obligatoire par téléphone
Restauration sur placeTout public
0 .
rue d’angleterre Parc du Rallye Moutiers 54660 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 28 20 19 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by the Moutiers commune
Reservations required by phone
Catering on site
L’événement Vide grenier Moutiers a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL
À voir aussi à Moûtiers (Meurthe-et-Moselle)
- Soirée guinguette à Moutiers Moutiers 27 juin 2026
- Venez découvrir le secteur de l’industrie, un secteur qui forme et qui recrute !, Moûtiers – DT SAVOIE, Moûtiers 30 juin 2026
- Musée des Traditions Populaire, Centre culturel Marius Hudry, Moutiers 19 septembre 2026
- Visite guidée de la ville de Moûtiers, Centre culturel Marius Hudry, Moutiers 19 septembre 2026