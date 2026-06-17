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Vide grenier rue d’angleterre Moutiers

Vide grenier rue d’angleterre Moutiers

Vide grenier rue d’angleterre Moutiers dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : rue d'angleterre

Adresse : Parc du Rallye

Ville : 54660 Moutiers

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Moutiers

Vide grenier

rue d’angleterre Parc du Rallye Moutiers Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Vide grenier organisé par la commune de Moutiers

Réservation obligatoire par téléphone

Restauration sur placeTout public
0  .

rue d’angleterre Parc du Rallye Moutiers 54660 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 28 20 19 08 

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English :

Flea market organized by the Moutiers commune

Reservations required by phone

Catering on site

L’événement Vide grenier Moutiers a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL

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