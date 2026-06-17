Vide grenier rue d’angleterre Moutiers

Moutiers

Vide grenier

rue d’angleterre Parc du Rallye Moutiers Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide grenier organisé par la commune de Moutiers

Réservation obligatoire par téléphone

Restauration sur placeTout public

0 .

rue d’angleterre Parc du Rallye Moutiers 54660 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 28 20 19 08

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English :

Flea market organized by the Moutiers commune

Reservations required by phone

Catering on site

L’événement Vide grenier Moutiers a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL