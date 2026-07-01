Visite guidée du Musée d’Histoire et d’Archéologie et des locaux d’une Société Savante de Savoie, Musée d’histoire et d’archéologie (musée de l’Académie de la Val d’Isère), Moutiers

Informations pratiques

Visite guidée du Musée d’Histoire et d’Archéologie et des locaux d’une Société Savante de Savoie 19 et 20 septembre Musée d’histoire et d’archéologie (musée de l’Académie de la Val d’Isère) Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’Académie de la Val d’Isère ouvre exceptionnelement les portes de ses archives et de son Musée d’Histoire et d’Archéologie labellisé Musée de France à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Nous proposons aux publics de venir découvrir avec les membres de l’association l’histoire de cette Société Savante de Savoie fondée en 1865 et d’évoquer la création de notre musée volontairement imaginé comme un véritable « cabinet de curiosités ».

De la Préhistoire à l’époque contemporaine, les visiteurs auront la possibilité d’observer les premiers éléments archéologiques découverts dans la vallée aux XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que la très riche histoire de Moûtiers, chef-lieu administratif de la vallée de l’Antiquité à nos jours.

Musée d’histoire et d’archéologie (musée de l’Académie de la Val d’Isère) 23 place Saint Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Moutiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 24 04 23 https://academiedelavaldisere.fr/ Les objets présentés ont été recueillis depuis 1865 par les membres de l’Académie de la Val d’Isère. Fondée le 29 janvier 1865, reconnue d’utilité publique le 21 mai 1877, l’Académie de la Val d’Isère a son siège à Moûtiers (Savoie). Depuis plus de cent ans, elle s’est attachée à valoriser le patrimoine savoyard, et plus particulièrement celui de la vallée de Tarentaise, appliquant à la lettre l’article premier de ses statuts fondateurs : « […] l’étude des questions historiques, archéologiques et scientifiques. Ses travaux ont notamment pour objet de faire mieux connaître le territoire compris dans les limites de l’ancienne Métropole de Tarentaise, formant aujourd’hui les arrondissements d’Albertville et de Moûtiers [C’était en 1865 , actuellement, les deux arrondissements n’en forment plus qu’un seul] ».

Journées européennes du patrimoine

©ADVI