Musée du Bord de Mer Cécile GUTH Espace Jean Boissel Bénodet

Informations pratiques

Bénodet

Musée du Bord de Mer Cécile GUTH

Espace Jean Boissel 29 Avenue de la Mer Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-10-31 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Du 19 septembre au 31 octobre 2026, le Musée du Bord de Mer de Bénodet accueille l’artiste peintre Cécile Guth pour une exposition temporaire.

À travers ses peintures, Cécile Guth nous invite à une véritable promenade de l’esprit, entre paysages, mer, nature et fleurs. Son univers sensible et lumineux laisse une belle place à l’imaginaire et aux émotions.

Cette exposition sera l’occasion de découvrir son regard personnel sur la nature et les paysages qui nous entourent, dans un cadre particulièrement en harmonie avec son travail. .

Espace Jean Boissel 29 Avenue de la Mer Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 05 46

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English :

L’événement Musée du Bord de Mer Cécile GUTH Bénodet a été mis à jour le 2026-08-23 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET