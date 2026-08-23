Musée du Bord de Mer Gil MAS Espace Jean Boissel Bénodet
samedi 7 novembre 2026 · Espace Jean Boissel · Bénodet
Informations pratiques
Bénodet
Musée du Bord de Mer Gil MAS
Espace Jean Boissel 29 Avenue de la Mer Bénodet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-12-20 18:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Du 7 novembre au 20 décembre 2026, le Musée du Bord de Mer de Bénodet accueille l’artiste peintre Gil MAS pour une nouvelle exposition temporaire.
Né à Granville, Gil MAS est un peintre autodidacte et anticonformiste, passionné par la puissance expressive de la couleur. À travers sa peinture abstraite, il joue avec les formes, les matières et les couleurs pour créer des œuvres vivantes, spontanées et pleines d’énergie.
Son univers, qu’il nomme Cool Heurts , invite le spectateur à laisser libre cours à son imagination et à voyager dans des mondes à la fois oniriques, poétiques et colorés. .
Espace Jean Boissel 29 Avenue de la Mer Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 05 46
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English :
L’événement Musée du Bord de Mer Gil MAS Bénodet a été mis à jour le 2026-08-23 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET
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