Musée du Bord de Mer Gil MAS Espace Jean Boissel Bénodet

Informations pratiques

Bénodet

Musée du Bord de Mer Gil MAS

Espace Jean Boissel 29 Avenue de la Mer Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Du 7 novembre au 20 décembre 2026, le Musée du Bord de Mer de Bénodet accueille l’artiste peintre Gil MAS pour une nouvelle exposition temporaire.

Né à Granville, Gil MAS est un peintre autodidacte et anticonformiste, passionné par la puissance expressive de la couleur. À travers sa peinture abstraite, il joue avec les formes, les matières et les couleurs pour créer des œuvres vivantes, spontanées et pleines d’énergie.

Son univers, qu’il nomme Cool Heurts , invite le spectateur à laisser libre cours à son imagination et à voyager dans des mondes à la fois oniriques, poétiques et colorés. .

Espace Jean Boissel 29 Avenue de la Mer Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 05 46

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English :

L’événement Musée du Bord de Mer Gil MAS Bénodet a été mis à jour le 2026-08-23 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET