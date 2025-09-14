Musée du champignon, Pierre et Lumière, Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Pierre et Lumière · Saumur
Informations pratiques
Musée du champignon 19 et 20 septembre Pierre et Lumière Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Cette champignonnière en activité, installée dans d’immenses galeries souterraines, est un lieu de production pédagogique afin de de découvrir les secrets de la culture du champignon de Paris, du pleurote shiitaké et diverses variétés exotiques.
Tarif réduit : 8€
Pierre et Lumière Route de Gennes, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire
Cette champignonnière en activité, installée dans d’immenses galeries souterraines, est un lieu de production pédagogique afin de de découvrir les secrets de la culture du champignon de Paris, du et …
© Troglonature
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