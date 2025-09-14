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Musée du champignon, Pierre et Lumière, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Pierre et Lumière · Saumur

Musée du champignon, Pierre et Lumière, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pierre et Lumière
Adresse
Route de Gennes, 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Musée du champignon 19 et 20 septembre Pierre et Lumière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette champignonnière en activité, installée dans d’immenses galeries souterraines, est un lieu de production pédagogique afin de de découvrir les secrets de la culture du champignon de Paris, du pleurote shiitaké et diverses variétés exotiques.
Tarif réduit : 8€

Pierre et Lumière Route de Gennes, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire
Cette champignonnière en activité, installée dans d’immenses galeries souterraines, est un lieu de production pédagogique afin de de découvrir les secrets de la culture du champignon de Paris, du et …

© Troglonature

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