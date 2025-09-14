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Musée du Moteur, Musée du Moteur, Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Moteur · Saumur

Musée du Moteur, Musée du Moteur, Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Moteur
Adresse
18 rue Alphonse Caillaud 49400 Saumur
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire

Musée du Moteur 19 et 20 septembre Musée du Moteur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée a pour objectif de transmettre les savoirs liés aux moteurs à combustion interne anciens et contemporains. Une collection de plus de 300 moteurs est présentée.
Visites guidées
Exposition « Art et moteurs » à l’occasion des 40 ans de l’association.
Tarif : 2€

Musée du Moteur 18 rue Alphonse Caillaud 49400 Saumur Saumur 49400 Bagneux Maine-et-Loire Pays de la Loire
Le Musée a pour objectif de transmettre les savoirs liés aux moteurs à combustion interne anciens et contemporains. Une collection de plus de 300 moteurs est présentée.

© Ville de Saumur

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