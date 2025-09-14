Musée du Moteur, Musée du Moteur, Saumur

Informations pratiques

Musée du Moteur 19 et 20 septembre Musée du Moteur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée a pour objectif de transmettre les savoirs liés aux moteurs à combustion interne anciens et contemporains. Une collection de plus de 300 moteurs est présentée.

Visites guidées

Exposition « Art et moteurs » à l’occasion des 40 ans de l’association.

Tarif : 2€

Musée du Moteur 18 rue Alphonse Caillaud 49400 Saumur Saumur 49400 Bagneux Maine-et-Loire Pays de la Loire

Le Musée a pour objectif de transmettre les savoirs liés aux moteurs à combustion interne anciens et contemporains. Une collection de plus de 300 moteurs est présentée.

© Ville de Saumur