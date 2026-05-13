Musée en musique, Musée des dentelles et broderies, Caudry

Musée en musique Samedi 23 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Musée des dentelles et broderies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

À la tombée du jour, le musée se transforme et s’apprête à offrir une expérience inoubliable. Les lumières se tamisent, la musique s’élève… Au fil du piano, du violon et du violoncelle, laissez-vous guider à travers les salles et l’exposition Mariés 2.0 pour une promenade musicale et lumineuse. Entre ombres et éclats, les œuvres résonnent avec les notes et vous invitent à vivre pleinement ce moment unique.

Avec Geoffrey Storm et Karl Storm, piano

Emilie Tison, violon

Frédéric Defossez, violoncelle

Musée des dentelles et broderies Place des Mantilles, 59540 Caudry, France Caudry 59540 Nord Hauts-de-France 0327762977 https://musee-dentelle.caudry.fr/fr/le-musee-et-ses-collections/presentation-du-musee.html [{« type »: « phone », « value »: « 0327762977 »}, {« type »: « email », « value »: « publics@musee-dentelle.caudry.fr »}] Caudry est aujourd’hui pôle mondial pour la dentelle destinée à la Haute Couture et au prêt à porter de luxe. Le musée, situé dans un ancien atelier de dentelle (1898) valorise ce patrimoine vivant tout en évoquant les autres arts textiles du Caudrésis : tissage, tulle, guipure et broderie qui font partie de la tradition textile du territoire. Il vous propose tout au long de l’année une programmation variée d’expositions et d’événements autour de la mode et de la création contemporaine. Le musée, laboratoire créatif, organise régulièrement des partenariats entre dentelliers et jeunes créateurs dans une démarche de soutien et d’innovation. Parking devant – ascenseur et rampe d’accès

À la tombée du jour, le musée se transforme et s’apprête à offrir une expérience inoubliable. Les lumières se tamisent, la musique s’élève… Au fil du piano, du violon et du violoncelle, laissez-vous …

©François Moreau