Musée numérique : Les jardins – Micro-Folie Forez-Est, Micro-Folie Forez-Est, Essertines-en-Donzy
Musée numérique : Les jardins – Micro-Folie Forez-Est, Micro-Folie Forez-Est, Essertines-en-Donzy samedi 23 mai 2026.
Musée numérique : Les jardins – Micro-Folie Forez-Est Samedi 23 mai, 18h00 Micro-Folie Forez-Est Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Petits et grands peuvent venir découvrir librement le musée numérique de la Micro-Folie Forez-Est à travers une sélection d’œuvres autour du jardin et à l’aide des tablettes mises à disposition. Amusez-vous également autour d’une sélection de jeux mise à disposition. Tout public et enfants à partir de 3 ans.
Micro-Folie Forez-Est 42360 Essertines-en-Donzy Essertines-en-Donzy 42360 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Petits et grands peuvent venir découvrir librement le musée numérique de la Micro-Folie Forez-Est à travers une sélection d’œuvres autour du jardin et à l’aide des tablettes mises à disposition. de à…
©Micro folie Forez est