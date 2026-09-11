Musée Poterie & forêt, Musée Poterie & Forêt, Nibelle

Informations pratiques

Musée Poterie & forêt 19 et 20 septembre Musée Poterie & Forêt Loiret

Tarif : 4€ | Gratuit pour – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ce musée a été entièrement rénové en 2019-2020. Musée dédié aux anciens métiers de la forêt et à l’activité potière. Présentation d’une très belle collection de sifflets en terre cuite du XVIᵉ siècle.

Musée Poterie & Forêt 44 bis rue Saint-Sauveur, 45340 Nibelle Nibelle 45340 La Guette Loiret Centre-Val de Loire 06 70 40 90 48 Anciennement Musée Saint-Sauveur, ce musée a été entièrement rénové en 2019-2020.

Le village de Nibelle a développé pendant des siècles deux activités principales liées à son environnement géographique :

– une activité potière ; la première salle présente toute la chaîne opératoire relative à la fabrication d’un objet en céramique.

– une activité forestière ; les anciens métiers du bois et de la forêt sont présentés dans une seconde salle.

Ce musée a été entièrement rénové en 2019-2020. Musée dédié aux anciens métiers de la forêt et à l’activité potière. Présentation d’une très belle collection de sifflets en terre cuite du XVIᵉ siècle.

Bruno Lagarde