Musée Poterie & forêt, Musée Poterie & Forêt, Nibelle
samedi 19 septembre 2026 · Musée Poterie & Forêt · Nibelle
Informations pratiques
Musée Poterie & forêt 19 et 20 septembre Musée Poterie & Forêt Loiret
Tarif : 4€ | Gratuit pour – de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ce musée a été entièrement rénové en 2019-2020. Musée dédié aux anciens métiers de la forêt et à l’activité potière. Présentation d’une très belle collection de sifflets en terre cuite du XVIᵉ siècle.
Musée Poterie & Forêt 44 bis rue Saint-Sauveur, 45340 Nibelle Nibelle 45340 La Guette Loiret Centre-Val de Loire 06 70 40 90 48 Anciennement Musée Saint-Sauveur, ce musée a été entièrement rénové en 2019-2020.
Le village de Nibelle a développé pendant des siècles deux activités principales liées à son environnement géographique :
– une activité potière ; la première salle présente toute la chaîne opératoire relative à la fabrication d’un objet en céramique.
– une activité forestière ; les anciens métiers du bois et de la forêt sont présentés dans une seconde salle.
Ce musée a été entièrement rénové en 2019-2020. Musée dédié aux anciens métiers de la forêt et à l’activité potière. Présentation d’une très belle collection de sifflets en terre cuite du XVIᵉ siècle.
Bruno Lagarde
À voir aussi à Nibelle (Loiret)
- Festival Jardin d’étoiles Nibelle 11 septembre 2026
- Château du Hallier, Château du Hallier, Nibelle 19 septembre 2026
- Musée Barrillet, Musée Roland-Barrillet, Nibelle 19 septembre 2026