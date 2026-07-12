[Musicales de Normandie] Quatuor ardeo Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer
lundi 3 août 2026 · Musée Michel Ciry · Varengeville-sur-Mer
Informations pratiques
Varengeville-sur-Mer
[Musicales de Normandie] Quatuor ardeo
Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Récompensé dans de prestigieux concours internationaux, le Quatuor Ardeo vous invite à un voyage au cœur du romantisme européen à travers trois œuvres majeures de Borodine, Beethoven et Mendelssohn.
Entre la douceur méditative des quatuors d’Alexandre Borodine, les élans créatifs de Ludwig van Beethoven dans la Vienne impériale et l’élégance raffinée de Félix Mendelssohn, ce concert met à l’honneur trois grands compositeurs qui ont marqué l’histoire de la musique de chambre.
Un programme d’exception interprété par un ensemble reconnu pour son exigence artistique, sa sensibilité et la richesse de ses interprétations. .
Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie
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English : [Musicales de Normandie] Quatuor ardeo
L’événement [Musicales de Normandie] Quatuor ardeo Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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