Informations pratiques

Henrichemont

Musical’été à Henrichemont

2 Rue des 4 Nations Henrichemont Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Un ciné-concert tendre et malicieux pour les jeunes spectateurs, entre courts-métrages, musique live et imaginaire.

Dans le cadre du festival Musical’été en Terres du Haut Berry, l’Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont accueille le ciné-concert Terriblement Mignons le mercredi 8 juillet à 10h30. Destiné au jeune public dès 3 ans, ce spectacle proposé par les musiciens Eric Philippon et Frédéric Hamon associe musique en direct et projection de cinq courts-métrages. Sous le signe de la mignonnerie, mais aussi du mystère, de la tendresse et de l’imaginaire, les enfants découvrent des histoires venues d’Allemagne, de Suède et de République Tchèque. Une séance poétique et ludique à partager en famille. 5 .

2 Rue des 4 Nations Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 22 91 40

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English :

A tender and playful film-concert for young audiences, featuring short films, live music, and imagination.

L’événement Musical’été à Henrichemont Henrichemont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT BOURGES