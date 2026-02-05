Stages enfants au Centre Céramique Contemporaine

25 Grand’route Henrichemont Cher

Tarif : 80 – 80 – EUR

80

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-17

Offrez à vos enfants une immersion créative au cœur de la céramique lors des stages enfants du Centre de la Céramique de La Borne.

Le Centre de la Céramique de La Borne propose des stages enfants de 5 jours dédiés à la découverte et à l’approfondissement de la création céramique. Dans un cadre propice à l’imaginaire et à l’expérimentation, les enfants explorent la terre, développent leur créativité et éveillent leurs sens au contact de la matière.

Ces stages constituent une parenthèse ludique et enrichissante, idéale pour s’initier aux techniques de façonnage tout en partageant un moment créatif.

Ce stage d’adresse aux enfants de 6 à 15 ans, sur réservation obligatoire. 80 .

25 Grand’route Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 26 96 21 contact@laborne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat your children to a creative immersion in ceramics at the Centre de la Céramique de La Borne.

L’événement Stages enfants au Centre Céramique Contemporaine Henrichemont a été mis à jour le 2026-02-05 par OT BOURGES