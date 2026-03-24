Stage Pain et pizza au levain

4 Le Grand Chemin Henrichemont Cher

Tarif : 125 – 125 – EUR

125

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-10-04 14:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-09-12 2026-10-03

Deux jours pour retrouver le goût d’un pain authentique et bon pour la santé

Sur un après-midi et le lendemain matin, vous pétrissez votre pain que vous emportez avec vous à la fin du stage une fois cuit dans le four à bois. Nous réalisons la pâte à pizza au levain naturel et un pain de panification ancestrale. Le stage transmet les conseils utiles pour réussir et avoir envie de faire du pain chez soi. Il aborde la longue histoire du pain, l’alchimie du levain et se bienfaits pour la santé. Il se termine par un repas convivial le dimanche midi avec les pizzas que nous aurons préparées. 125 .

4 Le Grand Chemin Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 25 38 57 paule@jardinsdemala.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two days to rediscover the taste of authentic, healthy bread

L’événement Stage Pain et pizza au levain Henrichemont a été mis à jour le 2026-03-24 par BERRY