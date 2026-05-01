Henrichemont

Exposition de l’Association des Peintres Amateurs

Henrichemont Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez l’exposition annuelle de l’Association des Peintres Amateurs autour du thème des tissus, entre aquarelles, huiles, dessins et pastels à La Borne.

L’Association des Peintres Amateurs présente son exposition annuelle à la salle des fêtes de La Borne du 23 au 25 mai 2026. Durant trois jours, les visiteurs pourront découvrir les créations réalisées tout au long de l’année par les membres de l’association dessins, aquarelles, huiles, pastels et autres techniques artistiques seront mis à l’honneur autour du thème Les tissus . Cette exposition reflète le travail, les progrès et la créativité d’une quinzaine de passionnés, dont plusieurs jeunes artistes récemment intégrés au groupe. Des ateliers spécifiques autour des techniques artistiques ont nourri cette édition placée sous le signe des matières et des textures. Entrée gratuite. .

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 03 01 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the annual exhibition of the Association des Peintres Amateurs on the theme of fabrics, featuring watercolors, oils, drawings and pastels at La Borne.

L’événement Exposition de l’Association des Peintres Amateurs Henrichemont a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BOURGES