MUSICAVOULT festival de toutes les musiques à Montjavoult Place de l’Eglise Montjavoult

Montjavoult

MUSICAVOULT festival de toutes les musiques à Montjavoult

Place de l’Eglise Dans l’Eglise Montjavoult Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’association Le Bonheur est dans le Pré a la joie d’organiser la nouvelle édition de MUSICAVOULT, Festival de toutes les musiques à MONTJAVOULT (60240), nous vous espérons nombreux pour ce rendez-vous musical gratuit, sur la belle place de l’Église et dans l’église de 12h à 19h, Pop, jazz, baroque, musique du monde, blues et rock pour le grand final.

Le Petit Chœur Palpitant de Montjavoult et d’autres bénévoles que nous remercions seront à l’œuvre pour la préparation de la restauration délicieuse et l’accueil à la buvette pour un déjeuner musical sur la place.

L’association Le Bonheur est dans le Pré a la joie d’organiser la nouvelle édition de MUSICAVOULT, Festival de toutes les musiques à MONTJAVOULT (60240), nous vous espérons nombreux pour ce rendez-vous musical gratuit, sur la belle place de l’Église et dans l’église de 12h à 19h, Pop, jazz, baroque, musique du monde, blues et rock pour le grand final.

Le Petit Chœur Palpitant de Montjavoult et d’autres bénévoles que nous remercions seront à l’œuvre pour la préparation de la restauration délicieuse et l’accueil à la buvette pour un déjeuner musical sur la place. .

Place de l’Eglise Dans l’Eglise Montjavoult 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 23 12 catry.pascal@gmail.com

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English :

The association Le Bonheur est dans le Pré is delighted to organize the latest edition of MUSICAVOULT, a festival of all kinds of music in MONTJAVOULT (60240). We hope to see many of you at this free musical rendezvous, on the beautiful Place de l’Église and in the church from 12pm to 7pm, featuring pop, jazz, baroque, world music, blues and rock for the grand finale.

Le Petit Ch?ur Palpitant de Montjavoult and other volunteers, whom we would like to thank, will be on hand to prepare delicious food and welcome you to the refreshment bar for a musical lunch on the square.

L’événement MUSICAVOULT festival de toutes les musiques à Montjavoult Montjavoult a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre