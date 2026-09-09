Musik for a While, Prieuré de Vivoin, Vivoin

Informations pratiques

Musik for a While Samedi 19 septembre, 11h30 Prieuré de Vivoin Sarthe

Tarif plein : 15 € ; Tarif réduit : 12 € (moins de 26 ans, demandeur.euse d’emploi, bénéficiaire du RSA) ; Tarif groupe : 9 € par personne ; GRATUIT : moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Ce programme réunit quelques unes des pages les plus intimes et expressives du répertoire anglais du XVIIᵉ siècle. Autour de John Dowland, William Lawes, Lady Mary Dering…, le ténor Antonin Rondepierre et le luthiste Gabriel Rignol explorent un paysage où la mélancolie raffinée côtoie la grâce la plus lumineuse. Entre introspection nocturne et célébration vitale du carpe diem, ce voyage musical offre une vision synthétique et sensible de la création artistique outre-Manche, de l’ère élisabéthaine à la fin de la période Stuart. Des plaintes suspendues de Flow my tears aux élans plus théâtraux de Purcell en passant par des oeuvres d’origines populaires écossaises, chaque pièce devient un espace de confidence, où la voix et le luth tissent un dialogue d’une grande délicatesse. Ensemble, ces œuvres dessinent un parcours sensible, où l’élégance de la poésie anglaise rencontre la profondeur émotionnelle de la musique, dans une forme de dépouillement qui met en valeur la complicité du duo et la force expressive de ce répertoire.

Prieuré de Vivoin 1 place des Tilleuls 72170 Vivoin Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire 0033607848529 https://www.prieure-vivoin.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-vivoin.fr/billetterie-gratuite-jeunes.html »}] Le prieuré bénédictin de Vivoin fut vraisemblablement fondé au XIe siècle (1060) par Raoul Ier vicomte de Beaumont qui fit don de l’église Saint Hippolyte de Vivoin et d’un château attenant (aujourd’hui entièrement disparu) à l’abbaye bénédictine de Marmoutier près de Tours. La date exacte de la fondation du prieuré ne peut être soutenue avec précision, la charte de fondation originale ayant disparu. Les recherches historiques ont permis de définir que le prieuré fut du XIIIe au XVIe siècle un établissement important. À la Révolution, il était avec le prieuré de Château du Loir le plus vaste des sept prieurés dépendant de Marmoutier qui existaient dans le Haut Maine. Lorsqu’il est vendu comme bien national en 1791, il ne demeure plus que quelques moines dans le prieuré. C’est à la même époque que certains des bâtiments seront rasés, tandis que le reste des bâtiments servira à des usages agricoles jusqu’au milieu du XXe siècle. Dans un état de dégradation avancé au début des années 1960, à l’initiative du maire, de l’instituteur et de la population locale, il est racheté par la municipalité qui amorce sa restauration en 1965 avec le soutien de l’émission Chefs d’œuvre en péril. Plusieurs campagnes menées par des bénévoles ont permis de le reconstruire. Cédé au département de la Sarthe en 1974, le prieuré bénéficie de travaux de reconstitution et représente aujourd’hui un joyau de l’architecture religieuse du Haut Maine. Le Prieuré de Vivoin est aujourd’hui »hui un centre artistique et culturel dédié à la musique et aux arts plastiques. Parking gratuit avec accès par les jardins.

Ce programme réunit quelques unes des pages les plus intimes et expressives du répertoire anglais du XVIIᵉ siècle. Autour de John Dowland, William Lawes, Lady Mary Dering…, le ténor Antonin et le un…

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