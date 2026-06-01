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Musique à la campagne Restaurant Le Saint-Eutrope Janailhac

Musique à la campagne Restaurant Le Saint-Eutrope Janailhac

Musique à la campagne Restaurant Le Saint-Eutrope Janailhac dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Restaurant Le Saint-Eutrope

Adresse : 19 rue Saint-Eutrope

Ville : 87800 Janailhac

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 32 32 Tarif de base plein tarif

Janailhac

Musique à la campagne

Restaurant Le Saint-Eutrope 19 rue Saint-Eutrope Janailhac Haute-Vienne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez fêter la musique au Saint-Eutrope ! Au menu moules marinières, langoustes grillées (seul ou à partager) et saucisses de Francfort. Sur réservation.   .

Restaurant Le Saint-Eutrope 19 rue Saint-Eutrope Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 23 10 63 

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English : Musique à la campagne

L’événement Musique à la campagne Janailhac a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

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