Musique à la campagne Restaurant Le Saint-Eutrope Janailhac
Musique à la campagne Restaurant Le Saint-Eutrope Janailhac dimanche 21 juin 2026.
Janailhac
Musique à la campagne
Restaurant Le Saint-Eutrope 19 rue Saint-Eutrope Janailhac Haute-Vienne
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique au Saint-Eutrope ! Au menu moules marinières, langoustes grillées (seul ou à partager) et saucisses de Francfort. Sur réservation. .
Restaurant Le Saint-Eutrope 19 rue Saint-Eutrope Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 23 10 63
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English : Musique à la campagne
L’événement Musique à la campagne Janailhac a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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