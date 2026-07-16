Musique au musée du Vieux-Toulouse, Musée du Vieux-Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Musique au musée du Vieux-Toulouse Samedi 19 septembre, 15h00 Musée du Vieux-Toulouse Haute-Garonne

Gratuit. Dans la cour du musée. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le groupe Garonnette, issu du Centre occitan de musiques et danses traditionnelles, animera la cour de l’hôtel Dumau avec son répertoire mêlant musique occitane et variété française.

Musée du Vieux-Toulouse 7 Rue du May, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562271150 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/musee-du-vieux-toulouse-hotel-dumay L’hôtel est dû à Antoine Dumay, Bourguignon qui fit ses études de médeciné à Montpellier avant de devenir régent de la faculté de médeciné de Toulouse et médecin de Marguerite de Navarre. A partir d’une maison préexistante, il construit la façade orientale. Ses fils poursuivent avec les façades nord et ouest. Extérieurs : XVIe siècle, XVIIe siècle ; Intérieurs : XVIIIe siècle. L’ensemble présente un plan trapézoïdal et une façade en S flanquée d’une tourelle. Les quatre façades intérieures en brique sont d’inégales hauteurs et différentes par leur structure. La façade sur cour de l’aile sud était autrefois surmontée d’une terrasse, puis transformée en un étage supérieur qui englobe l’ancienne tourelle. L’aile ouest est une aile de circulation. L’intérieur de l’aile Est comporte trois salles dont la plus grande conserve un plafond à la française et une grande cheminée en briques au linteau mouluré (XVIIIe siècle). Métro ou bus, arrêt Capitole ou Esquirol – parking Capitole ou Esquirol La rue du May est perpendiculaire à la rue Saint-Rome (à droite en venant du Capitole) Le musée situé au premier étage n’est malheureusement pas accessible au public handicapé moteur. Par contre notre salle d’exposition temporaire située au rez-de-chaussée leur est accessible.

Le groupe Garonnette, issu du Centre Occitan de Musique et Danses Traditionnelles, animera la cour de l’hôtel Dumau avec son répezrtoire de musique occitane et de variété française.

©musée du Vieux-Toulouse, photo J. Kerambloch