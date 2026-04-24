MUSIQUE AU PALAIS PALAIS NIEL Toulouse
MUSIQUE AU PALAIS PALAIS NIEL Toulouse dimanche 17 mai 2026.
Toulouse
MUSIQUE AU PALAIS
PALAIS NIEL 2 Rue Montoulieu-Saint-Jacques Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Venez écouter un concert de musique dans un cadre magnifique à l’acoustique exceptionnelle le Palais Niel à Toulouse !
Pour cette session de printemps, prenez place pour une exploration autour des grands quintettes du répertoire classique et romantique. Du classicisme jusqu’au XXe siècle, le chiffre cinq n’a cessé d’inspirer les compositeurs, donnant naissance à une multitude de chefs-d’œuvre. Ce programme met en regard Mozart et Mendelssohn, dont les œuvres ouvrent une réflexion vivante sur les notions de classicisme et de romantisme. Cinq solistes de l’Orchestre National du Capitole s’y retrouvent, réunis pour partager avec vous ces œuvres. .
PALAIS NIEL 2 Rue Montoulieu-Saint-Jacques Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 7 49 16 86 00 les.musiciens.au.palais@gmail.com
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English :
Come and enjoy a musical concert in a magnificent setting with exceptional acoustics: the Palais Niel in Toulouse!
L’événement MUSIQUE AU PALAIS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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