Musique de chambre: Divertimento, Conservatoire de Musique de Genève, Genève

Informations pratiques

Musique de chambre: Divertimento Dimanche 27 septembre, 11h00 Conservatoire de Musique de Genève

Dès CHF 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

Simon Sommerhalder hautbois

lément Charpentier-Leroy, Agnès Chopincor

Yin Shen, Yuwen Zhuviolon

Marco Nirtaalto

Gabriel Estebanvioloncelle

Ivy Wongcontrebasse

Wolfgang Amadeus Mozart

Duo pour violon et alto N° 1 en sol majeur KV 423

Ein musikalischer Spass KV 522

Divertimento N° 11 en ré majeur KV 251

Imaginés par les musiciennes et musiciens de l’OSR, cette série Musique de chambre vous invite à découvrir les artistes en petite formation qui composent l’Orchestre. Laissez-vous surprendre par des trésors du répertoire ou des découvertes inattendues dans le cadre intimiste du Conservatoire de Musique de Genève les dimanches à 11h.

De la fantaisie impertinente d’Ein musikalischer Spaß à l’élégance des Duos pour violon et alto N° 1 et du Divertimento N° 11, ce programme révèle toute la finesse, l’humour et l’inventivité de Mozart.

Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve 5, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 319 60 61 http://www.cmg.ch [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/divertimento »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/conservatoire-musique-geneve/

Des musiciennes et musiciens de l’OSR interprètent Wolfgang Amadeus Mozart

© Niels Ackermann