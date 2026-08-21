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Musique de chambre: Divertimento, Conservatoire de Musique de Genève, Genève

dimanche 27 septembre 2026 · Conservatoire de Musique de Genève · Genève

Musique de chambre: Divertimento, Conservatoire de Musique de Genève, Genève

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Conservatoire de Musique de Genève
Adresse
Place de Neuve 5, 1204 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Dès CHF 14

Musique de chambre: Divertimento Dimanche 27 septembre, 11h00 Conservatoire de Musique de Genève

Dès CHF 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

Simon Sommerhalder hautbois
lément Charpentier-Leroy, Agnès Chopincor
Yin Shen, Yuwen Zhuviolon
Marco Nirtaalto
Gabriel Estebanvioloncelle
Ivy Wongcontrebasse

Wolfgang Amadeus Mozart
Duo pour violon et alto N° 1 en sol majeur KV 423
Ein musikalischer Spass KV 522
Divertimento N° 11 en ré majeur KV 251

Imaginés par les musiciennes et musiciens de l’OSR, cette série Musique de chambre vous invite à découvrir les artistes en petite formation qui composent l’Orchestre. Laissez-vous surprendre par des trésors du répertoire ou des découvertes inattendues dans le cadre intimiste du Conservatoire de Musique de Genève les dimanches à 11h.
De la fantaisie impertinente d’Ein musikalischer Spaß à l’élégance des Duos pour violon et alto N° 1 et du Divertimento N° 11, ce programme révèle toute la finesse, l’humour et l’inventivité de Mozart.

Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve 5, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 319 60 61 http://www.cmg.ch [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/divertimento »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/conservatoire-musique-geneve/
Des musiciennes et musiciens de l’OSR interprètent Wolfgang Amadeus Mozart

© Niels Ackermann

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