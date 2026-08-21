Musique de chambre: Divertimento, Conservatoire de Musique de Genève, Genève
dimanche 27 septembre 2026 · Conservatoire de Musique de Genève · Genève
Informations pratiques
Musique de chambre: Divertimento Dimanche 27 septembre, 11h00 Conservatoire de Musique de Genève
Dès CHF 14
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00
Simon Sommerhalder hautbois
lément Charpentier-Leroy, Agnès Chopincor
Yin Shen, Yuwen Zhuviolon
Marco Nirtaalto
Gabriel Estebanvioloncelle
Ivy Wongcontrebasse
Wolfgang Amadeus Mozart
Duo pour violon et alto N° 1 en sol majeur KV 423
Ein musikalischer Spass KV 522
Divertimento N° 11 en ré majeur KV 251
Imaginés par les musiciennes et musiciens de l’OSR, cette série Musique de chambre vous invite à découvrir les artistes en petite formation qui composent l’Orchestre. Laissez-vous surprendre par des trésors du répertoire ou des découvertes inattendues dans le cadre intimiste du Conservatoire de Musique de Genève les dimanches à 11h.
De la fantaisie impertinente d’Ein musikalischer Spaß à l’élégance des Duos pour violon et alto N° 1 et du Divertimento N° 11, ce programme révèle toute la finesse, l’humour et l’inventivité de Mozart.
Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve 5, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 319 60 61 http://www.cmg.ch [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/divertimento »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/conservatoire-musique-geneve/
Des musiciennes et musiciens de l’OSR interprètent Wolfgang Amadeus Mozart
© Niels Ackermann
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