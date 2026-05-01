Musique de l’eau vive Rue Vaulabelle Châtel-Censoir
Musique de l’eau vive Rue Vaulabelle Châtel-Censoir samedi 16 mai 2026.
Châtel-Censoir
Musique de l’eau vive
Rue Vaulabelle Maison Vaulabelle Châtel-Censoir Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Lecture à trois voix de texte de Laurent Frassin
A 18 h 30 .
Rue Vaulabelle Maison Vaulabelle Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 20 97 13
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English : Musique de l’eau vive
L’événement Musique de l’eau vive Châtel-Censoir a été mis à jour le 2026-05-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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