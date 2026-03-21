Musique de l’Inde et Improvisation Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Musique de l’Inde et Improvisation Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS samedi 20 juin 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Musique de l’Inde et Improvisation
Restitution des masters classes de musique indienne
Ateliers de musique du monde
Henri Tournier, flûte bansuri
Balakumar Paramalingam, percussions indiennes
Caroline Sellier, direction
Restitution des masters classes de musique indienne des ateliers de musique du monde
Le samedi 20 juin 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:30:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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