Musique de l’Inde et Improvisation Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Musique de l’Inde et Improvisation

Restitution des masters classes de musique indienne

Ateliers de musique du monde

Henri Tournier, flûte bansuri

Balakumar Paramalingam, percussions indiennes

Caroline Sellier, direction

Restitution des masters classes de musique indienne des ateliers de musique du monde

Le samedi 20 juin 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:30:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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