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Musique des bois: carillons et balafons en bambou Local convivial Rennes

Musique des bois: carillons et balafons en bambou Local convivial Rennes

Musique des bois: carillons et balafons en bambou Local convivial Rennes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Local convivial

Adresse : 21 rue Parmentier; 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Musique des bois: carillons et balafons en bambou Local convivial Rennes Mercredi 22 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion prix libre, sur inscription

Création d’instrument de musique à partir de bambou : balafon et carillon

Venez vous essayer à la construction d’instruments naturels en bois et en bambou comme le balafon ou le carillon.
Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T19:00:00.000+02:00

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Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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