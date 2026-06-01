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Musique des bois: carillons et balafons en bambou, Local convivial, Rennes

Musique des bois: carillons et balafons en bambou, Local convivial, Rennes

Musique des bois: carillons et balafons en bambou, Local convivial, Rennes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Local convivial

Adresse : 21 rue Parmentier; 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif : adhésion prix libre, sur inscription

Musique des bois: carillons et balafons en bambou Mercredi 22 juillet, 16h00 Local convivial Ille-et-Vilaine

adhésion prix libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:00:00+02:00

Venez vous essayer à la construction d’instruments naturels en bois et en bambou comme le balafon ou le carillon.
Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !

Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Création d’instrument de musique à partir de bambou : balafon et carillon

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