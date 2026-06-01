Musique des bois: carillons et balafons en bambou, Local convivial, Rennes

Musique des bois: carillons et balafons en bambou Mercredi 22 juillet, 16h00 Local convivial Ille-et-Vilaine

adhésion prix libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:00:00+02:00

Venez vous essayer à la construction d’instruments naturels en bois et en bambou comme le balafon ou le carillon.

Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !

Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Création d’instrument de musique à partir de bambou : balafon et carillon