Musique des bois: carillons et balafons en bambou, Local convivial, Rennes
Musique des bois: carillons et balafons en bambou, Local convivial, Rennes mercredi 22 juillet 2026.
Musique des bois: carillons et balafons en bambou Mercredi 22 juillet, 16h00 Local convivial Ille-et-Vilaine
adhésion prix libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T19:00:00+02:00
Venez vous essayer à la construction d’instruments naturels en bois et en bambou comme le balafon ou le carillon.
Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !
Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Création d’instrument de musique à partir de bambou : balafon et carillon
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