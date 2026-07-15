Musique du monde & danse | Des espoirs plein le corps L’Eden Eymet

Informations pratiques

Eymet

Musique du monde & danse | Des espoirs plein le corps

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

À travers le chant, la danse et la musique, Des espoirs plein le corps raconte le parcours d’un corps de femme, de la naissance à l’émancipation. Sur scène, la voix puissante de Leonor Harispe, la musique du Cuarteto Tafi, le piano de Fanny Do et la danse de Justine Marmouyet tissent une traversée sensible, entre révolte et douceur. Les influences latino-américaines, méditerranéennes et modernes se mêlent aux mouvements du corps pour dire la liberté, le désir, les luttes et les espoirs. Enfin, les paroles, projetées comme des images vivantes, deviennent un prolongement du geste.

Un spectacle vibrant et engagé, où musique et danse s’unissent pour faire entendre ce que les corps ont à dire.

Durée 1h15

Tout public

Proposé par Cuarteto Tafi .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musique du monde & danse | Des espoirs plein le corps

L’événement Musique du monde & danse | Des espoirs plein le corps Eymet a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides