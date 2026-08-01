UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Hôpitaux-Neufs

Musique en fête place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs

samedi 29 août 2026 · place de la mairie · Les Hôpitaux-Neufs

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
place de la mairie
Adresse
Sous la halle
Ville
25370 Les Hôpitaux-Neufs
Département
Doubs
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Les Hôpitaux-Neufs

Musique en fête

place de la mairie Sous la halle Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Une fête de la musique mais en août, pour marquer le dernier week-end avant la rentrée. Concerts gratuits!   .

place de la mairie Sous la halle Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 41 64 76  vertclair@mairiehopitauxneufs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musique en fête

L’événement Musique en fête Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Les Hôpitaux-Neufs (Doubs)