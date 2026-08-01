Musique en fête place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs
samedi 29 août 2026 · place de la mairie · Les Hôpitaux-Neufs
Informations pratiques
Les Hôpitaux-Neufs
Musique en fête
place de la mairie Sous la halle Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Une fête de la musique mais en août, pour marquer le dernier week-end avant la rentrée. Concerts gratuits! .
place de la mairie Sous la halle Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 41 64 76 vertclair@mairiehopitauxneufs.fr
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English : Musique en fête
L’événement Musique en fête Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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