Trains d’Halloween L’Orée des Pistes Les Hôpitaux-Neufs mercredi 21 octobre 2026.
L’Orée des Pistes Coni’Fer Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-28 16:45:00
2026-10-21 2026-10-28
Embarquez pour un voyage jusqu’à Fontaine-Ronde, où des animations vous attendent. Une sortie en famille, pleine de surprises et de fun, à ne pas manquer ! Venez déguisés .
L’Orée des Pistes Coni’Fer Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@conifer.fr
