Train des vacances de Noël Les Hôpitaux-Neufs
Train des vacances de Noël Les Hôpitaux-Neufs dimanche 21 décembre 2025.
Train des vacances de Noël
Gare des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 16:30:00
Date(s) :
2025-12-21 2025-12-28
Montez à bord du Train Noël pour une aventure festive et enchanteresse, idéale pour petits et grands !
Rencontrez le Père Noël, profitez d’une ambiance chaleureuse, et laissez-vous émerveiller par le paysage enneigé tout au long de ce voyage féérique. .
Gare des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@conifer.fr
English : Train des vacances de Noël
L’événement Train des vacances de Noël Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2025-11-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS