Train des vacances de Noël

Gare des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 16:30:00

2025-12-21 2025-12-28

Montez à bord du Train Noël pour une aventure festive et enchanteresse, idéale pour petits et grands !

Rencontrez le Père Noël, profitez d’une ambiance chaleureuse, et laissez-vous émerveiller par le paysage enneigé tout au long de ce voyage féérique. .

Gare des Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@conifer.fr

