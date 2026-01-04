Soirée la guinguette du coni’fer Les Hôpitaux-Neufs

Soirée la guinguette du coni’fer

RV à la Gare Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Le Coni’fer vous propose ses soirées Guinguette du Coni’fer

Soirée repas avec animation musicale . Ambiance garantie.

Réservation obligatoire. .

RV à la Gare Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 10 10 contact@conifer.fr

