Soirée la guinguette du coni’fer Les Hôpitaux-Neufs
Soirée la guinguette du coni’fer Les Hôpitaux-Neufs mercredi 29 juillet 2026.
Soirée la guinguette du coni’fer
RV à la Gare Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-08-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Le Coni’fer vous propose ses soirées Guinguette du Coni’fer
Soirée repas avec animation musicale . Ambiance garantie.
Réservation obligatoire. .
RV à la Gare Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 10 10 contact@conifer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée la guinguette du coni’fer
L’événement Soirée la guinguette du coni’fer Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-01-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS