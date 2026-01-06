Sortie en petit train de cet été le coni’fer Les Hôpitaux-Neufs

Sortie en petit train de cet été le coni’fer

RV à la Gare Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:45:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Promenade en locomotive à vapeur ou à traction diesel jusqu’au site de Fontaine Ronde.

Réservation possible sur internet ou directement sur place, le billet ne garantit pas une place assise. Prévoir d’arriver 15 minutes avant l’heure de départ.

Durée moyenne du trajet A/R 1h45. .

RV à la Gare Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 10 10 contact@conifer.org

English : Sortie en petit train de cet été le coni’fer

