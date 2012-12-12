Montreuil-Bellay

Musique en la Demeure Sarah Mc Cover

Rue Victor Hugo Entrée face au numéro 165 Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-08-21

L’Association d’Azur et d’Or vous propose ses 5èmes rencontres musicales Musique en la Demeure grâce à l’accueil bienveillant de 6 propriétaires de belles demeures montreuillaises.

De la Musique pour tous les goûts. Ces partages au plus près des artistes permettent d’apprécier de la meilleure manière des musiques différentes dans un environnement favorable. A chaque étape, des bulles viennent parfaire le concert grâce au parrainage de vignerons montreuillais.

Ce vendredi, retrouvez Sarah Mc Cover Du violon aux hits

Avec Sarah Mac Cover, plongez dans un univers musical unique où le violon rencontre la voix, pour revisiter vos morceaux pop et rock préférés. Avec un répertoire varié allant des classiques des années 70 et 80 aux hits actuels, Sarah Mac Cover nous propose un moment à la fois énergique et intimiste.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 21 août 2026 de 18h à 19h30. .

Rue Victor Hugo Entrée face au numéro 165 Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

The Association d?Azur et d?Or presents its 5th Musique en la Demeure musical encounters, thanks to the gracious hospitality of 6 owners of fine Montreuil residences.

L’événement Musique en la Demeure Sarah Mc Cover Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME