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AGENDA · Camaret-sur-Mer

Musique et danse bretonne Place St Thomas Camaret-sur-Mer

dimanche 26 juillet 2026 · Place St Thomas · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Place St Thomas
Adresse
Place Saint-Thomas
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Musique et danse bretonne

Place St Thomas Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:30:00
fin : 2026-07-26 12:30:00

Date(s) :
2026-07-26

Invitation à la danse   .

Place St Thomas Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 16 04 73 38 

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English :

L’événement Musique et danse bretonne Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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